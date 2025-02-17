Topo

Carros

Novo Hyundai Creta Ultimate: vale gastar mais pela versão topo de linha?

Daniel Neves

Do UOL, em São Paulo

17/02/2025 11h00

A segunda temporada do programa Carona chega a seu quarto episódio, e nele o apresentador Jorge Moraes traz detalhes sobre o Destaque do Ano no último Prêmio UOL Carros: é o novo Hyundai Creta, avaliado em sua versão Ultimate.

O utilitário esportivo produzido em Piracicaba (SP) mudou bastante ao receber frente e traseira redesenhadas, além do interior completamente renovado.

Na versão Ultimate, ele ganha o motor 1.6 turbo que entrega 193 cv e 27 kgfm, acelerando de 0 a 100 km em 7,8 s. A velocidade máxima é de 210 km/h e o consumo é bom: 11,9 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada. O preço é de R$ 189.990.

Entre os equipamentos, destaque para o painel digital de 10,25 polegadas - mesmo tamanho da central multimídia - e pacote ADAS completo.

Moraes também avalia outro veículo lançado recentemente: a Ford Ranger Black, versão mais acessível da picape com motor 2.0 turbodiesel, transmissão automática e tração 4x2 traseira.

Como o nome sugere, a Ranger Black se diferencia por trazer um pacote de acabamento interno e externo escurecido - no caso, com a pintura "bolder gray", cinza-escura que muda a respectiva aparência, dependendo da incidência da luz.

Voltada para menor custo, não há assistências à condução como alerta de colisão, frenagem automática, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e alerta de pontos cegos.

Por outro lado, sai da fábrica com sete airbags e monitoramento da pressão dos pneus, como nas versões mais caras.

Já o quadro 'Autosserviço' explica como funciona o sistema de injeção eletrônica do seu carro. O consultor Marcelo Silva explica que o recurso serve para otimizar a queima de combustível e melhora a emissão de poluentes. Ele consiste em unidade de comando eletrônica do motor, sensores e atuadores.

Um sensor que fica no sistema de escapamento é conhecido como sonda lambda. Ele serve para verificar se a mistura está saindo muito pobre e transmite essas informações para a unidade de comando do motor, que gerencia o funcionamento correto.

Caso tenha algum problema, como o carro 'engasgando' ou perdendo força, a luz da injeção eletrônica acende no painel, o recomendado é levar seu veículo ao mecânico para que passe por uma revisão.

Por fim, Jorge Moraes responde às dúvidas do público em mais uma edição do quadro 'Fala, Carona'.

Carona' estreia 2ª temporada no UOL Carros

Atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' estreia em 2025 sua segunda temporada, sempre abordando os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

