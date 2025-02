Nova Ford Transit 2026 chega ao Brasil com novo painel e mais segurança

Desde que parou de produzir carros na Bahia, a linha de veículos comerciais da Ford ficou ainda mais importante no seu posicionamento no Brasil. Reforçando essa estratégia, agora estreia a nova Transit 2026: a van traz pouca renovação estética, mas alterações importantes para um veículo de frota.

A fabricante afirma que há uma "nova arquitetura elétrica", que permitiu acrescentar tecnologia de impacto mensurável no dia a dia das transportadores. Exemplo é o novo conjunto de quadro de instrumentos digital e central multimídia, que totalizam 20" de telas e é idêntico ao da Ranger.

Novas telas são investimento que se paga com o aumento da produtividade, crê a Ford Imagem: Divulgação

Com o novo painel, fica mais fácil para do funcionário operar o GPS ou manter contato com a equipe, acredita a marca. Já itens de automação como controle de cruzeiro de adaptativo, sistema de frenagem automática emergencial e assistente que centraliza o utilitário na pista diminuem riscos de acidentes e, consequentemente, prejuízo.

Esteticamente muda só o emblema da Ford espalhado pela carroceria, que vêm no novo tom de azul-escuro adotado globalmente. O conjunto mecânico segue inalterado, com motor 2.0 turbodiesel que rende 165 cv e 39,7 kgfm, junto ao câmbio manual de seis marchas ou automática de 10 velocidades.

Imagem: Divulgação

A E-Transit, 100% elétrica, também continua com o motor traseiro de 269 cv e 43,8 kgfm, além da bateria de 68 kWh que permite autonomia de 193 km, segundo o Inmetro.

A nova Ford Transit chega na variantes furgão, chassi, minibus (transporte de passageiros) e elétrica. Segundo a marca, há cerca de 60 combinações possíveis, com preços que partem de R$ 292.900. Também há o aluguel por assinatura, com mensalidades de R$ 8.845 ou mais.

Dentre essas combinações, as novidades estão na Transit Furgão com Peso Bruto Total de 4 toneladas e na Transit de passageiros, que leva até 29 pessoas. Ambas serão vendidas com opção de rodado simples a partir de agora, liberando espaço interno e diminuindo custos com pedágio.

Imagem: Divulgação

Aposta na conectividade

Os recursos tecnológicos são especialmente úteis à Ford, que busca compensar a diminuição de suas concessionárias no Brasil com um atendimento digital que seja, de fato, prático e melhor que o de rivais.

A nova arquitetura elétrica da Transit 2026 permite que, remotamente, funcionários da Ford detectem problemas nos utilitários, diminuam a frequência de idas à oficina e tragam a operação mais econômica possível ao frotista. No mês que vem, ainda estreia o Serviço Móvel Ford, que vai até o cliente realizar a manutenção, evitando comprometimento da garantia ou acionamento do seguro, por exemplo.

São medidas que buscam combater a Renault Master, que vendeu quase três vezes mais do que a rival em 2024: 11.168 unidades, contra 3.516 da Transit, que é importada do Uruguai.

A Ford não cita nominalmente a Master, mas afirma que, ao longo de cinco anos ou 200.000 km, o custo de operação da Transit é R$ 90.000 mais barato que o da "maior rival". Isso graças à aposta na tecnologia e conectividade.