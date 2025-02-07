Rodovias em SP têm 10 novos radares de velocidade; veja onde eles estão

A EcoNoroeste, concessionária do trecho de estradas no noroeste paulista e parte do grupo EcoRodovias, anunciou que a partir desta sexta-feira (7) terá 10 novos radares em operação em três rodovias diferentes. Os novos radares fazem parte de 45 novos equipamentos prometidos que a EcoNoroeste vem instalando.

O que aconteceu

O noroeste do Estado de São Paulo terá 10 novos radares, segundo informa a EcoNoroeste. Eles estarão localizados na Rodovia Washington Luís (SP-310), Rodovia Carlos Tonanni (SP-333) e na Rodovia Laurentino Mascari (SP-333). Os trechos têm velocidade máxima permitida de 80, 90 e 110 km/h.

Parte do contrato de concessão assinado pela empresa com o governo, o projeto prevê um radar a cada 10 km de estrada, passando por 17 cidades: São Carlos, Araraquara, Matão, Pindorama, Catanduva, Catiguá, Uchoa, Cedral, São José do Rio Preto, Mirassol, Guariba, Jaboticabal, Bebedouro, Sertãozinho, Barrinha, Taquaritinga e Itápolis.

A EcoNoroeste informa que levantou os locais onde alocou os radares a partir de um mapeamento das áreas com índice de maior gravidade e fatalidade, aprovados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP).

Confira onde estão os novos radares:

Rodovia Washington Luís (SP-310):

- Quilômetro 235+470m, pista norte, sentido São Carlos-Ibaté, em São Carlos (SP).

Velocidade máxima permitida: 90 km/h para veículos leves e 90 km/h para pesados.

- Quilômetro 259+350m, pista norte, sentido Ibaté-Araraquara, em Araraquara (SP).

Velocidade máxima permitida: 80 km/h para veículos leves e 80 km/h para pesados.

- Quilômetro 260+700m, pista sul, sentido Araraquara-São Carlos, em Araraquara (SP).

Velocidade máxima permitida: 80 km/h para veículos leves e 80 km/h para pesados.

- Quilômetro 375+970m, pista norte, sentido Santa Adélia-Catanduva, em Pindorama (SP).

Velocidade máxima permitida: 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para pesados.

- Quilômetro 412+000m, pista norte, sentido Catiguá-Cedral, em Uchoa (SP).

Velocidade máxima permitida: 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para pesados.

Rodovia Carlos Tonanni (SP-333):

- Quilômetro 088+800m, pista leste, sentido Jaboticabal-Sertãozinho, em Sertãozinho (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 096+640m, pista oeste, sentido Sertãozinho-Jaboticabal, em Sertãozinho (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 097+870m, pista leste, sentido Jaboticabal-Sertãozinho, em Barrinha (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

Rodovia Laurentino Mascari (SP-333):

- Quilômetro 168+710m, pista leste, sentido Itápolis-Taquaritinga, em Itápolis (SP).

Velocidade máxima permitida: 100km/h para veículos leves e 80km/h para pesados.

- Quilômetro 173+650m, pista leste, sentido Itápolis-Taquaritinga, em Itápolis (SP).

Velocidade máxima permitida: 100km/h para veículos leves e 80km/h para pesados.

