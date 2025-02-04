Melhor do mundo? Jeep 'raiz' encara qualquer terreno e traz ronco especial

O programa Carona está de volta para sua segunda temporada, e neste episódio o apresentador Jorge Moraes vai aos Estados Unidos para testar a versão do Jeep Wrangler que ele considera "a melhor do mundo". Trata-se da configuração 392 Final Edition do SUV 4x4 'raiz', que traz construção de carroceria sobre chassi e suspensões robustas para encarar qualquer terreno.

Essa versão do Wrangler se diferencia por trazer sob o capô o motor 6.4 V8 naturalmente aspirado, capaz de render 477 cv e que traz aquele ronco grave que tanto atrai entusiastas dos muscle cars.

Última variante do Wrangler a ser oferecida com propulsor de oito cilindros, a 392 Final Edition traz visual exclusivo e itens como o teto retrátil e os pneus gigantes de 35 polegadas para encarar qualquer terreno.

Moraes também aproveitou a passagem pelos Estados Unidos para conhecer o Sequoia, o SUV de grande porte da Toyota derivado da picape Tundra.

Sem planos de lançamento no mercado brasileiro, o utilitário esportivo que mede 5,3 m de comprimento e pesa 2,65 toneladas traz propulsão híbrida, combinando o motor 3.4 V6 a gasolina com outro elétrico. A potência é de 443 cv e o consumo combinado, de 8,5 km/l no ciclo norte-americano.

Além de grande, o Sequoia traz muito luxo a bordo, incluindo itens como teto solar panorâmico e três fileiras de assentos, com espaço para até sete ocupantes.

No Carona desta semana, Jorge Moraes ainda viaja para a Suécia para mostrar as novidades do XC90, o SUV topo de linha da Volvo.

Com lançamento no Brasil previsto para 2025, o novo XC90 traz a segunda reestilização da atual geração do utilitário esportivo de luxo, que ganhou retoques na dianteira e nas lanternas traseiras.

Também recebeu atualizações no interior, que incluem nova central multimídia com Google integrado e opções de tela com 11,2 e 14,5 polegadas.

Quanto à parte mecânica, o XC90 mantém a motorização híbrida plug-in atualmente disponível no Brasil, que combina propulsor 2.0 turbo a gasolina com outro motor elétrico. A autonomia no modo totalmente elétrico é de 70 km no ciclo europeu, informa a fabricante sueca.

O XC90 vai conviver, no mercado brasileiro, com o EX90 - variante 100% elétrica do SUV premium que também chega em breve ao nosso país.

Por fim, no quadro Autosserviço, o Carona alerta para os riscos de superaquecimento do motor e como proceder, emergencialmente, se o propulsor "ferver".

Carona' estreia 2ª temporada no UOL Carros

Atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' estreia em 2025 sua segunda temporada, sempre abordando os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

