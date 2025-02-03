Etanol x gasolina: abastecer com álcool é mais vantajoso em 17 estados

Colaboração para o UOL

Mesmo com um aumento no etanol e na gasolina em janeiro de 2025, o derivado da cana de açúcar segue como o combustível mais vantajoso em território nacional. O biocombustível é o que mais compensa na hora de encher o tanque em 17 dos 27 estados brasileiros. É isso o que diz um levantamento feito pela empresa Ticket Log obtido com exclusividade pelo UOL Carros.

De acordo com a Ticket Log, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Meridiano (SP), onde o litro sai por R$ 3,63. Já o álcool mais caro do país está em Banabuiu (CE), Cedro (CE) e Xinguará (PA) a R$ 5,59. Já a gasolina mais barata é localizada em Coronel Bicaco (RS), com preço médio de R$ 5,50. A mais cara está em Holambra (SP), por R$ 8,65.

"O primeiro mês de 2025 se encerra com o preço médio da gasolina e do etanol em alta na comparação com dezembro, de acordo com o IPTL. O litro da gasolina foi encontrado à média de R$ 6,31, registrando aumento de 0,32%. Já o etanol foi comercializado por um preço médio de R$ 4,34 em janeiro, após um aumento de 1,64% ante dezembro. A alta nos combustíveis teve início nas últimas semanas de 2024, reflexo dos movimentos do mercado e fatores econômicos que impactam a definição dos preços", disse Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,28

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,42

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,65

+ Amazonas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,99

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,02

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Bahia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,69

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,42

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Distrito Federal

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,46

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,42

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Espírito Santo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,70

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,41

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,38

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,33

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,21

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,48

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,30

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,38

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,47

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,31

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,36

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,15

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,43

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio Grande do Norte

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,71

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,39

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Rondônia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,06

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,03

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,33

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,25

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,63

+ Santa Catarina

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,67

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,33

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,12

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,11

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Tocantins

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,96

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,75

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,99

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,58

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Amapá

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,95

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,60

+ Ceará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,07

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,69

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Maranhão

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,97

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,36

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Pará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,03

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,68

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Pernambuco

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,78

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,40

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,85

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,38

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio de Janeiro

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,61

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,12

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Rio Grande do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,76

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,10

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Sergipe

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,95

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,60

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

* Preços médios relativos a janeiro de 2025

