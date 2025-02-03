Etanol x gasolina: abastecer com álcool é mais vantajoso em 17 estados
Mesmo com um aumento no etanol e na gasolina em janeiro de 2025, o derivado da cana de açúcar segue como o combustível mais vantajoso em território nacional. O biocombustível é o que mais compensa na hora de encher o tanque em 17 dos 27 estados brasileiros. É isso o que diz um levantamento feito pela empresa Ticket Log obtido com exclusividade pelo UOL Carros.
De acordo com a Ticket Log, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Meridiano (SP), onde o litro sai por R$ 3,63. Já o álcool mais caro do país está em Banabuiu (CE), Cedro (CE) e Xinguará (PA) a R$ 5,59. Já a gasolina mais barata é localizada em Coronel Bicaco (RS), com preço médio de R$ 5,50. A mais cara está em Holambra (SP), por R$ 8,65.
"O primeiro mês de 2025 se encerra com o preço médio da gasolina e do etanol em alta na comparação com dezembro, de acordo com o IPTL. O litro da gasolina foi encontrado à média de R$ 6,31, registrando aumento de 0,32%. Já o etanol foi comercializado por um preço médio de R$ 4,34 em janeiro, após um aumento de 1,64% ante dezembro. A alta nos combustíveis teve início nas últimas semanas de 2024, reflexo dos movimentos do mercado e fatores econômicos que impactam a definição dos preços", disse Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.
Como é feito o cálculo
- Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)
- Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio
- Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo
- É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.
- Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia
Veja onde vale a pena abastecer com etanol*
+ Acre
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,28
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,42
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,65
+ Amazonas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,99
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,02
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61
+ Bahia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,69
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,42
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Distrito Federal
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,46
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,42
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Espírito Santo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,70
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,41
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Goiás
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,38
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,33
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Mato Grosso
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,21
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,48
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Mato Grosso do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,30
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,38
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Minas Gerais
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,47
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,31
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Paraíba
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,36
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,15
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53
+ Paraná
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,43
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Rio Grande do Norte
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,71
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,39
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Rondônia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,06
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,03
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61
+ Roraima
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,33
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,25
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,63
+ Santa Catarina
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,67
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,33
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ São Paulo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,12
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,11
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53
+ Tocantins
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,96
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,75
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*
+ Alagoas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,99
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,58
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Amapá
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,95
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,60
+ Ceará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,07
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,69
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58
+ Maranhão
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,97
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,36
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Pará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,03
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,68
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58
+ Pernambuco
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,78
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,40
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Piauí
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,85
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,38
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Rio de Janeiro
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,61
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,12
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53
+ Rio Grande do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,76
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,10
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53
+ Sergipe
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,95
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,60
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
* Preços médios relativos a janeiro de 2025
