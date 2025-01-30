Tank 300: SUV 'raiz' roda 100 km sem gasolina e chega ao Brasil em 2025

Direto da China, o programa Carona mostra a próxima novidade que a GWM trará ao Brasil. É o SUV Tank 300, que chega no início de abril importado e com preço de R$ 380 mil - o valor foi inicialmente divulgado pela Revista Carro e confirmado pela reportagem do UOL Carros.

Dotado de robusta construção baseada em cabine sobre chassi, a exemplo de outros utilitários esportivos "raiz", o Tank 300 virá ao mercado nacional em configuração híbrida plug-in, combinando motor 2.0 turbo a gasolina com dois motores elétricos, um em cada eixo.

Traz, portanto, tração 4x4 e recursos para encarar neve, lama e outros terrenos sem pavimentação como bloqueio de diferencial nos dois eixos e transmissão mecânica para as rodas traseiras por cardã.

Além disso, por ser híbrido plug-in, é capaz de rodar em modo 100% elétrico - dotado de baterias com capacidade de 37,1 kWh recarregáveis na tomada, pode rodar até cerca de 100 km sem gastar uma só gota de gasolina.

Conta, ainda, com interior caprichado e comodidades como bancos dianteiros com ajustes elétricos, recarga de celular por indução e ar-condicionado automático.

A viagem do Carona pela China ainda contou com um test-drive na região das montanhas Changbai, na fronteira com a Coreia do Norte, para dirigir sob condições extremas alguns SUVs e picapes 4x4 da GWM.

A convite da montadora chinesa, que está prestes a inaugurar a sua primeira fábrica de veículos no Brasil, nossa reportagem encara temperaturas de -20ºC e grossas camadas de neve para colocar à prova veículos da empresa.

O Carona desta semana também apresenta a viagem do apresentador Jorge Moraes a Orlando para conhecer uma edição do Mecum, considerado um dos maiores leilões de carros clássicos do planeta.

Diretamente da cidade de Kissimmee, nos arredores de Orlando, o Carona mostra veículos de diferentes épocas e preços, com lances a partir de alguns milhares até milhões de dólares.

Com cerca de 4,5 mil carros, o leilão da Mecum conta com joias automotivas do quilate de Lamborghini Huracán STO, passando por carros de corrida e chegando a raridades como Mercedes 300 SL Roadster de 1959.

Moraes também aproveitou a ida aos Estados Unidos para visitar o Cars & Coffee, um dos principais e mais tradicionais encontros de entusiastas e proprietários de carros do país.

Na companhia dos pilotos Kiko Porto e Bruno Smielevski e do reparador automotivo Leo Zimath, o apresentador confere de perto máquinas raras e cobiçadas de marcas como McLaren, Lamborghini e Ferrari.

O evento também tem espaço para muscle cars norte-americanos, como o Dodge Viper e seu motor V10 naturalmente aspirado.

Carona' estreia 2ª temporada no UOL Carros

Atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' estreia em 2025 sua segunda temporada, sempre abordando os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

