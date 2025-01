Influenciador fala após bater BMW e ter pernas amputadas: 'milagre de Deus'

Do UOL e colunista do UOL

Matheus Dressler, influenciador digital e organizador do campeonato Race 100-200, pronunciou-se pela primeira vez após sofrer grave acidente na região de Ribeirão Preto, no interior paulista, há pouco mais de uma semana.

Em vídeo gravado ainda na UTI onde permanece hospitalizado, publicado ontem no perfil race100200 do Instagram, Dressler revela que teve as duas pernas amputadas na batida do BMW que dirigia, sozinho, na rodovia Antônio Machado Santana (SP-225) - informações divulgadas até então davam conta de que ele teria perdido os pés na colisão.

"Nesse acidente eu tive as duas pernas amputadas (...). Eu estou feliz pelo milagre de Deus que ele tem feito, que é eu estar aqui vivo e falando com vocês. Não vai ser a questão das pernas que eu perdi, futuramente vocês vão ver, que não vai me atrapalhar. Vai vir a volta por cima, já está tudo na minha cabeça", diz o influenciador, na cama do hospital, ainda sob efeito de sedativos.

A polícia investiga as possíveis causas do acidente, que poderia estar relacionado a alguma pane mecânica.

Aos 33 anos, Matheus viu sua trajetória marcada por veículos de alta performance ganhar um capítulo inesperado, com ferimentos que levaram à amputação dos dois pés. O influenciador conduzia sua BMW 325 quando perdeu o controle do veículo, que capotou diversas vezes até ficar completamente destruído.

Não há mais detalhes sobre o acidente, mas o Boletim de Ocorrências informa que o influenciador foi a única vítima. O impacto foi severo, resultando na amputação dos dois pés, incluindo a desarticulação do joelho direito. Ele também precisou de uma placa metálica na fíbula esquerda, conforme relatou o hospital São Lucas, onde Matheus está internado.

O veículo ficou irreconhecível após o acidente Imagem: Reprodução

Apesar da gravidade do acidente, Matheus segue em estado estável e consciente, segundo sua equipe. "Ele está sob os cuidados médicos, acompanhado de sua família e aguardando orientações hospitalares", disse a nota oficial publicada no perfil do Race 100-200.

História marcada pela velocidade

Matheus Dressler ganhou notoriedade nas redes sociais com mais de 200 mil seguidores, compartilhando sua paixão por carros de luxo e alta performance. Ele é criador do Race 100-200, um evento que reúne entusiastas da velocidade para disputas organizadas e seguras em locais como o aeroporto de São Joaquim da Barra (SP). A ideia é que os proprietários de carros de alta performance tenham a oportunidade de levar veículo ao limite em um espaço fechado.

No entanto, a relação de Matheus com os carros de alta velocidade já havia lhe dado outro susto no passado. Em um vídeo que viralizou após o acidente, ele relembrou um episódio em que colidiu a 270 km/h enquanto disputava um racha em uma rodovia - uma "brincadeira irresponsável", segundo suas próprias palavras.

Após sobreviver, decidiu abandonar disputas em estradas públicas e focar em pistas apropriadas. "Poderia ter matado alguém, mas, graças a Deus fui eu quem capotei", disse na ocasião.

Repercussão

A repercussão do caso gerou uma onda de apoio nas redes sociais, tanto de admiradores quanto de pessoas que se identificaram com a história. Paulo Stefanelli Junior, que sofreu um acidente semelhante em 2017, compartilhou uma mensagem emocionante:

"Tive as duas pernas amputadas no mesmo modelo de carro. Quero dizer ao Matheus que a vida não acaba. Quero passar essa mensagem de apoio para ele."

O influenciador Leozinho No Limits reforçou o impacto transformador do momento: "Deus tem um propósito para ele! Ninguém vive o milagre em vão."

Os seguidores também destacaram o milagre de Matheus ter sobrevivido a um acidente tão grave, motivando reflexões sobre a importância de segurança e prudência ao volante.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.