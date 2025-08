Botões secretos: carros blindados têm funções ocultas que poucos conhecem

Ao imaginar um carro blindado, a primeira coisa que vem à mente é a proteção contra balas.

No entanto, existe um conjunto de funções ocultas e curiosas que podem ser instaladas nesses veículos e oferecem uma série de funcionalidades que trazem segurança complementar à proteção balística.

Segundo Fábio Rovêdo de Mello, presidente da Câmara de Blindadores da Abrablin (Associação Brasileira de Blindagem), além da blindagem padrão, é possível solicitar instalação de sistemas extras de proteção e alertas que podem acrescer um maior grau de segurança de acordo com a demanda e necessidade do usuário final".

Vejamos alguns desses itens, mais comuns em carros utilizados por autoridades. Alguns deles requerem autorização especial para que sejam instalados.

Alto-falantes externos

Imagem: Arte./UOL

Uma das funções "secretas" dos carros blindados é o sistema de alto-falantes externo. Este dispositivo permite que os ocupantes se comuniquem com pessoas do lado de fora do veículo sem a necessidade de abrir as janelas. Essa funcionalidade é especialmente útil em situações de emergência ou ao precisar dar instruções a pessoas posicionadas na parte externa ao veículo. São itens permitidos pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Sirenes e alertas sonoros

Imagem: iStock

Assim como em veículos de emergência, alguns carros blindados vêm equipados com sirenes e outros alertas sonoros. Esses dispositivos não apenas servem para alertar os ocupantes de algum perigo iminente, mas também podem ser usados para afastar potenciais ameaças, sinalizando que o veículo está efetivamente preparado para enfrentar situações de risco.

Sistemas de fumaça ou gás

Para dispersar agressores, alguns carros blindados possuem sistemas de emissão de fumaça ou gás. Esses sistemas são ativados em situações extremas e servem como uma defesa adicional, criando uma barreira que torna a aproximação de ameaças mais difícil. É uma ferramenta que pode dar aos ocupantes tempo suficiente para se desviar ou escapar do perigo.

Câmeras de visão noturna e térmica

Outro recurso interessante encontrado em alguns carros blindados é a integração de câmeras de visão noturna e térmica. Esses dispositivos oferecem uma visão clara do ambiente, mesmo à noite, aumentando a segurança e a percepção dos ocupantes sobre potenciais ameaças ao redor do veículo.

Pneus run-flat

Imagem: Divulgação

Os pneus run-flat são outra característica importante desses veículos. Esses pneus são projetados para continuar funcionando mesmo após sofrerem danos como perfurações. Isso permite que o veículo continue em movimento por uma distância limitada, garantindo que os ocupantes não fiquem imobilizados em uma situação perigosa.

Atenuadores de luz

Em situações de baixa visibilidade ou à noite, alguns veículos blindados possuem atenuadores de luz que ajudam a minimizar o impacto de faróis em alta intensidade de veículos que trafegam à frente. Esse recurso é especialmente útil para a condução segura em condições adversas, reduzindo o risco de ofuscamento.

Painéis de comunicação integrados

Alguns carros blindados vêm com painéis de comunicação integrados que permitem aos ocupantes acessar redes seguras de comunicação. Isso é essencial, especialmente para figuras públicas e autoridades, pois permite coordenar com equipes de segurança e responder rapidamente a ameaças ou emergências.

Sistemas de localização por GPS

Por último, mas não menos importante, muitos carros blindados estão equipados com sistemas avançados de rastreamento e localização por GPS. Tais itens permitem monitorar a localização do veículo em tempo real, fornecer rotas alternativas em caso de emergências e garantir uma resposta rápida em situações de risco.