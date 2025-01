Corrida de lixadeiras: como é a competição bizarra que é tradição nos EUA

Um evento ocorrido anualmente nos Estados Unidos chama a atenção por sua originalidade. Promovido pelo restaurante The New Bertie's Inn em Reading, estado da Pensilvânia, uma corrida de lixadeiras é disputada por diversas pessoas.

O que aconteceu

Corrida é uma tradição antiga surgida nos Estados Unidos. Os veículos são lixadeiras, que no estilo 'drag race' competem pela vitória com seus 'pilotos' sentados em cima enquanto um assistente leva atrás o cabo de extensão que alimenta a lixadeira com eletricidade.

Pelos vídeos compartilhados, os competidores podem usar os pés para se manterem equilibrados e até mesmo ir mais rápido. A primeira pessoa a chegar à linha de chegada, que é uma pilha de feno, vence a corrida.

No fim das contas, a brincadeira - que é realizada desde 1992 - é utilizada para obter recursos para caridade. Em 2023, o evento arrecadou mais de US$ 16 mil (R$ 97 mil) para uma instituição sediada na Pensilvânia chamada Mary's Shelter. Em 2024, 750 pessoas estiveram no evento.



