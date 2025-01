De Hamilton a acidentes em série, Ferrari 'indomável' viraliza nas redes

Nos últimos dias, um modelo famoso, raro da Ferrari dominou o noticiário, seja em acidentes flagrados e publicados nas redes sociais até a apresentação de Lewis Hamilton na sede da escuderia em Maranello, na Itália.

Em seu primeiro dia como piloto oficial da Ferrari, Hamilton posou ao lado da F40 devido à importância histórica do cupê lançado na década de 1980, cujos exemplares remanescentes em bom estado são facilmente anunciados por alguns milhões de dólares.

Por outro lado, os acidentes recentes envolvendo o carro reforçam sua imagem de esportivo difícil de domar, graças ao arisco motor V8 turbinado.

Acidentes em série

Enquanto a Ferrari celebra a chegada de Hamilton, notícias menos agradáveis envolvendo a F40 surgiam em outros cantos do mundo ao longo dos últimos dias.

Um amigo de Lando Norris, piloto da McLaren, envolveu-se em acidente ao volante de uma F40 pertencente ao piloto da equipe britânica, nas proximidades de Mônaco.

Já no Reino Unido, um mecânico perdeu o controle de uma F40 enquanto testava o veículo após uma revisão, resultando em danos severos ao esportivo italiano - confira no vídeo logo acima.

O legado da F40

Imagem: Divulgação

Lançada em 1987 para celebrar os 40 anos da Ferrari, a F40 é considerada por muitos como um dos supercarros mais puros e emocionantes já produzidos.

Equipada com motor V8 biturbo de 2,9 litros, a F40 é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em menos de 4 segundos e atingir velocidade máxima superior a 320 km/h.

Gera 478 cv de potência e 58,8 kgfm, enquanto o câmbio é manual de cinco marchas.

O peso leve do carro, de apenas 1.100 kg, proporciona uma relação peso-potência de 0,43 cv/kg.

A combinação de desempenho brutal, design icônico e construção leve tornou a F40 um objeto de desejo para colecionadores e entusiastas de automóveis em todo o mundo.

Mesmo após mais de três décadas de sua produção, a F40 continua a ser um carro extremamente desejado e cobiçado, com valores de mercado que alcançam milhões de dólares.

Uma Ferrari F40 em bom estado pode custar cerca de US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 36,2 milhões na conversão direta).

Os valores podem variar significativamente de acordo com a originalidade e as condições mecânicas e estéticas do esportivo italiano.

Foram produzidas apenas 1.311 unidades. Já a versão Le Mans (LM) teve apenas 19 exemplares fabricados, o que a torna um carro ainda mais raro e valorizado.

