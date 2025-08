Funções secretas: como destravar recursos que seu carro tem escondidos

Veículos modernos estão repletos de recursos escondidos que muitos motoristas desconhecem e às vezes não estão informados nem no manual do proprietário. Desde o conforto climático de uma partida remota até a segurança aumentada com sistemas de detecção e frenagem automática, explorar essas funções ocultas do seu carro pode transformar sua experiência ao volante.

Um vídeo recente que viralizou nas redes sociais mostra uma dessas funções: a partida remota pressionando seguidamente o controle da chave do veículo, após uma sequência de toques.

No entanto, nem todos sabem que essa função só está disponível em veículos com tecnologia keyless, que não necessitam da chave na ignição.

Segundo Adelson Campos Silva, engenheiro de produção automotiva, "uma dessas funções, como demonstrado no vídeo, é a partida remota. Vários veículos de porte médio ou grande ostentam essa funcionalidade, que permite ligar o carro à distância, proporcionando conforto ao resfriar ou aquecer o interior do veículo antes de o motorista entrar".

Destravando funções secretas

Uma das maneiras de acessar ainda mais funções ocultas é através do 'coding'. Isso envolve a reprogramação da Unidade de Controle Eletrônico (ECU) do veículo para habilitar recursos.

Nelson de Oliveira Junior, da VAG Coding BR, explica que esse processo custa cerca de R$ 1.000 e consiste em "codificar" a programação de fábrica para destravar essas funções. Ao conectar um computador à porta OBD do carro, é possível acessar a rede CAN e ativar funcionalidades que, embora programadas de fábrica, não estão habilitadas.

Vários veículos modernos possuem funcionalidades ocultas que podem ser ativadas por meio de coding ou ajustes no controle remoto. Confira algumas dessas funções pouco conhecidas:

? Ajuste do marcador de velocidade: permite ajustar a exibição da velocidade em intervalos de 10 km/h e monitorar dados como força G e pressão do turbo, comuns em modelos Volkswagen como Polo e Jetta GLI.

? Detecção de pedestres: alerta o motorista sobre pedestres ou ciclistas próximos e aplica frenagem automática para evitar acidentes.

? Sistema AEB (frenagem de emergência automatizada): aciona automaticamente os freios frente a um risco iminente de colisão, caso o motorista não reaja a tempo.

? Sistema ASR (controle de tração): impede que as rodas patinem durante a aceleração, especialmente em superfícies escorregadias ou molhadas.

? Configurações de luz ambiente: permite alterar a cor e intensidade da iluminação interna.

? Modos de condução personalizados: ajusta a resposta do motor e a sensibilidade da direção conforme a preferência do motorista.

? Bloqueio automático das portas: ajusta o momento em que o carro tranca as portas automaticamente ao atingir certa velocidade.

Segundo Campos Silva, "embora muitas dessas funcionalidades possam ser ativadas consultando o manual do proprietário ou através de profissionais especializados, é importante garantir que qualquer modificação seja segura e compatível com o seu modelo específico. Sempre busque a orientação de um profissional antes de realizar alterações no sistema eletrônico do veículo".