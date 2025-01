Los Angeles tem mar de carros abandonados em fuga de incêndios

Em estado de emergência, a região de Los Angeles tem enfrentado fortes ventos e incêndios se espalhando por Pacific Palisades. Porém, um outro problema que o desastre natural vem trazendo é a dificuldade de mobilidade para os socorristas devido a vários carros terem sido abandonados em vias públicas.

O que aconteceu

Dezenas de carros foram abandonados no meio de estradas da Califórnia devido aos ventos fortes acima dos 130 km/h nas áreas montanhosas alastrando um grande incêndio. Os veículos agora representam um problema para os socorristas, que não conseguem chegar a alguns lugares pelo excesso de automóveis parados.

Os veículos ficaram nas estradas após pessoas tentarem evacuar os locais de risco. Entretanto, várias foram surpreendidas pela força do vento e do fogo no meio do caminho. Assim, os veículos ficaram engarrafados.

Tratores estão sendo usados para mover os veículos para que caminhões de bombeiros possam andar pelas regiões de risco. Os bombeiros até pediram para que as pessoas, na necessidade de abandonar seus carros, os deixassem com a chave dentro para que pudessem ser movidos. Porém, muitos não fizeram isso.

O local abriga muitas estrelas de cinema, como Ben Affleck, Tom Hanks e sua esposa, Rita Wilson e Eugen Levy. O ator Steve Guttenberg foi um dos voluntários que se envolveram para ajudar as pessoas a evacuarem a área em meio à fumaça.

