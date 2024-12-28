Botão do pânico? O que acontece ao apertar recurso que chegou aos carros

Você entra em muitos carros modernos, e um botão chama a atenção: ele costuma ser vermelho e traz a inscrição SOS nele. À primeira vista, parece ser um dispositivo para ser acionado em situações de emergência. Contudo, a não ser que ocorra um acidente, poucos se arriscam a apertar o tal botão para ver o que acontece exatamente.

De fato, adiantamos que ele serve para chamar o serviço de emergência em caso de acidentes envolvendo o carro ou outros veículos. Suas funcionalidades, inclusive, vão muito além desse recurso.

No Brasil o sistema começou na Volvo, mas começou a popularizar e hoje está disponível em modelos mais simples, como Chevrolet Onix.

Como funciona

OnStar é um dos serviços pioneiros de emergência e atendimento a distância nos carros vendidos no Brasil Imagem: Divulgação

Ao apertar o botão SOS, o sistema de comunicação do carro vai entrar em contato com uma central de atendimento

A pessoa que atender vai analisar o problema e acionar o serviço adequado, como polícia, bombeiro, ambulância ou mecânico

O equipamento também pode ser acionado automaticamente, em caso de ruptura dos airbags. Um exemplo disso é o BMW Connected Drive

Esses equipamentos também têm acesso à localização exata do carro, inclusive para casos de roubo ou furto

Os assistentes, como o Adventure Intelligence, da Jeep, também oferecem funcionalidades por aplicativos de celular

Pelo telefone é possível saber o nível de combustível, travar e destravar as portas e localizar onde o carro está estacionado

O serviço costuma ter um custo. Para o Onix, por exemplo, a Chevrolet cobra R$ 139,90 por mês para ter a assistência completa

