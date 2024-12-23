Topo

Carros

Bomba ambulante? Destruição de carro alerta para riscos trazidos por pneus

Pneus de motoniveladora explodiram ao lado de um carro no interior do RS e destruíram o veículo; caso aconteceu no dia 1º de novembro e não deixou feridos - Reprodução
Pneus de motoniveladora explodiram ao lado de um carro no interior do RS e destruíram o veículo; caso aconteceu no dia 1º de novembro e não deixou feridos Imagem: Reprodução

Wandick Donett

Colaboração para o UOL

23/12/2024 05h30Atualizada em 23/12/2024 09h40

A destruição de um carro estacionado em Casca, no interior do Rio Grande do Sul, alerta para os riscos trazidos pelos pneus

O acidente, que não deixou feridos, aconteceu no início de novembro e foi flagrado por uma câmera de segurança, Uma motoniveladora, também conhecida como patrola, trafegava em uma via quando dois dos seus pneus estouraram repentinamente.

Fragmentos e o próprio deslocamento de ar acertaram o capô, o para-lama e a dianteira de um Honda HR-V, que ficou bastante danificado.

Independentemente das causas da explosão específica, que não serão abordadas nesta reportagem, o caso ensina sobre a importância de zelar pela manutenção dos pneus e das rodas de veículos em geral - especialmente aqueles utilizados em tratores, caminhões e outros utilitários de grande porte, que requerem calibragem com pressão bastante elevada e podem se tornar bombas em potencial.

Para entender melhor esse risco, conversamos com especialistas, segundo os quais a calibragem ideal para pneus de veículos pesados varia entre 85 e 95 psi (libras por polegada quadrada) sem carga e de cem a 120 psi com carga total. Para se ter uma ideia, a calibragem indicada em um carro de passeio compacto fica em torno de 30 psi.

Quando a pressão interna de um pneu ultrapassa os limites recomendados pelo respectivo fabricante, seja qual for o porte do veículo, o risco de explosão aumenta significativamente -ainda mais se o pneu apresentar algum furo, rasgado ou rachadura, ou se a respectiva roda estiver com o aro entortado, por exemplo.

Honda HR-V ficou bastante danificado após ser atingido por estilhaços e o próprio deslocamento de ar no RS - Arquivo pessoal - Arquivo pessoal
Honda HR-V ficou bastante danificado após ser atingido por estilhaços e o próprio deslocamento de ar no RS
Imagem: Arquivo pessoal

"A calibragem correta dos pneus de veículos pesados é uma medida essencial para reduzir o risco acidentes como esse registrado em vídeo. Além disso, é essencial implementar normas e práticas rigorosas de manutenção preventiva, a fim de proteger vidas", alerta o engenheiro automotivo Alexandre Viana.

Viana afirma que a explosão de um pneu de veículo pesado pode liberar uma energia até dez vezes maior do que a de um pneu automotivo convencional, o que pode resultar em danos materiais graves e, em casos extremos, ferir e até matar quem estiver perto.

O especialista cita a NR-12 (Norma Regulamentadora 12) do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que estabelece medidas para prevenir esses acidentes, incluindo a instalação de dispositivos de proteção nos pontos de operação das máquinas.

Além disso, seja em veículos utilizados em obras, sejam em automóveis, é necessário realizar inspeções regulares dos pneus para identificar desgastes, danos ou outras condições que possam aumentar o risco de explosão.

O treinamento adequado dos trabalhadores também é fundamental, pois instruções sobre os riscos associados à operação de pneus em condições inadequadas podem prevenir acidentes.

Para minimizar esses riscos, é importante seguir as especificações técnicas dos pneus e utilizar sistemas avançados de monitoramento da pressão.

