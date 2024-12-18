Gasolina só vale a pena em 9 estados; onde abastecer com cada combustível

Colaboração para o UOL

A primeira quinzena do mês de dezembro foi boa para o etanol frente à gasolina, com o biocombustível sendo considerado em 18 estados brasileiros como o combustível mais vantajoso a ser utilizado. O levantamento é da empresa Ticket Log e fornecido com exclusividade para o UOL Carros.

A média do litro da gasolina foi de R$ 6,29 e a média do litro do álcool, R$ 4,26.

"No período, o etanol foi considerado mais vantajoso para abastecer em todos os estados da região Centro-Oeste e na maioria das regiões Sudeste e Sul, nas quais apenas os estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, respectivamente, apresentaram a gasolina como o combustível mais viável financeiramente. Além desses dois estados, outros sete tiveram a gasolina como a melhor opção para motoristas, a maioria na Região Nordeste" , disse Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O menor preço médio do litro do etanol está no município de Meridiano, em São Paulo (R$ 3,51), enquanto a maior média está em Vicosa (AL), Serra Dourada (BA), Paracuru (CE), Tucuruí (PA), Sirinhaem (PE) e Bom Retiro do Sul (RS) a R$ 5,49.

Em relação à gasolina, o município com o maior preço médio é Feijó (AC) com R$ 7,50, enquanto a cidade gaúcha de Coronel Bicaco tem o valor mais baixo, R$ 5,45.

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,24

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,38

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ Amazonas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,99

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,02

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Bahia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,56

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,42

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Distrito Federal

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,33

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,10

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Espírito Santo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,65

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,40

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,16

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,49

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,18

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,14

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,49

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,46

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,25

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,36

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,42

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,31

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,21

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,08

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,40

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,30

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Pernambuco

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,53

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,31

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio Grande do Norte

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,68

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,40

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Rondônia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,05

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,08

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,35

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,25

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,63

+ Santa Catarina

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,63

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,04

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6.07

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Tocantins

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,88

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,75

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,96

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,57

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

+ Amapá

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,94

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,60

+ Ceará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,09

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,66

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Maranhão

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,95

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,33

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Pará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,99

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,69

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,74

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,34

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio de Janeiro

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,54

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,09

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Rio Grande do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,72

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,11

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Santa Catarina

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,63

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Sergipe

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,88

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,56

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

* Preços médios relativos a dezembro de 2024

