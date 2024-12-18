Gasolina só vale a pena em 9 estados; onde abastecer com cada combustível
A primeira quinzena do mês de dezembro foi boa para o etanol frente à gasolina, com o biocombustível sendo considerado em 18 estados brasileiros como o combustível mais vantajoso a ser utilizado. O levantamento é da empresa Ticket Log e fornecido com exclusividade para o UOL Carros.
A média do litro da gasolina foi de R$ 6,29 e a média do litro do álcool, R$ 4,26.
"No período, o etanol foi considerado mais vantajoso para abastecer em todos os estados da região Centro-Oeste e na maioria das regiões Sudeste e Sul, nas quais apenas os estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, respectivamente, apresentaram a gasolina como o combustível mais viável financeiramente. Além desses dois estados, outros sete tiveram a gasolina como a melhor opção para motoristas, a maioria na Região Nordeste", disse Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.
O menor preço médio do litro do etanol está no município de Meridiano, em São Paulo (R$ 3,51), enquanto a maior média está em Vicosa (AL), Serra Dourada (BA), Paracuru (CE), Tucuruí (PA), Sirinhaem (PE) e Bom Retiro do Sul (RS) a R$ 5,49.
Em relação à gasolina, o município com o maior preço médio é Feijó (AC) com R$ 7,50, enquanto a cidade gaúcha de Coronel Bicaco tem o valor mais baixo, R$ 5,45.
Como é feito o cálculo
- Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)
- Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio
- Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo
- É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.
- Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia
Veja onde vale a pena abastecer com etanol*
+ Acre
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,24
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,38
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64
+ Amazonas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,99
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,02
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61
+ Bahia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,56
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,42
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Distrito Federal
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,33
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,10
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53
+ Espírito Santo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,65
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,40
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Goiás
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,16
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,49
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,18
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54
+ Mato Grosso
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,14
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,49
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,46
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Mato Grosso do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,25
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,36
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Minas Gerais
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,42
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,31
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Paraíba
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,21
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,08
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53
+ Paraná
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,40
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,30
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Pernambuco
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,53
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,31
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Rio Grande do Norte
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,68
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,40
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56
+ Rondônia
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,05
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,08
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62
+ Roraima
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,35
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,25
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,63
+ Santa Catarina
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,63
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ São Paulo
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,04
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6.07
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53
+ Tocantins
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,88
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,75
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59
Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*
+ Alagoas
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,96
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,57
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
+ Amapá
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,39
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,94
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,60
+ Ceará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,09
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,60
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,66
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58
+ Maranhão
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,95
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,33
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Pará
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,99
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,69
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58
+ Piauí
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,74
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,34
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Rio de Janeiro
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,54
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,09
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53
+ Rio Grande do Sul
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,72
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,11
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53
+ Santa Catarina
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,63
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55
+ Sergipe
- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,88
- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57
- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,56
- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57
* Preços médios relativos a dezembro de 2024
