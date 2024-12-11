Topo

Carros

Rodízio de veículos em SP será suspenso por 3 semanas; veja como funcionará

Trânsito na Avenida Paulista - Divulgação
Trânsito na Avenida Paulista Imagem: Divulgação

Gabriel Lima

Colaboração para o UOL

11/12/2024 10h46

A Prefeitura de São Paulo confirmou os dias nos quais o rodízio de veículos estará suspenso na cidade. A pausa ocorrerá a partir do dia 23 de dezembro e ficará valendo até o dia 10 de janeiro de 2025, com o rodízio sendo retomado em 13 de janeiro - uma segunda-feira. Entretanto, para caminhões o rodízio segue valendo assim como as zonas de restrição.

O que aconteceu

Prefeitura e Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de São Paulo informaram que o rodízio de veículos na cidade será suspenso a partir do dia 23 de dezembro em razão das festas de fim de ano.

Relacionadas

Nova Jaguar: o que há de verdade nas mudanças chocantes da marca de luxo

Arco-íris noturno: o que está por trás de vídeo de laser em rodovia chinesa

Tabela Fipe: Veja valores para negociar carros, motos e caminhões

O hiato na restrição de circulação valerá até o dia 10 de janeiro, sendo retomado na segunda-feira - dia 13 de janeiro.

Ainda assim, não há suspensão no rodízio para caminhões e também continuam valendo a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

O rodízio prevê uma restrição de circulação de carros das 7h às 10h e das 17h às 20h no Centro Expandido, incluindo vias que delimitam o chamado Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves, Rua das Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Ficam proibidos de circular veículos com final de placa 1 e 2 na segunda-feira, 3 e 4 na terça-feira, 5 e 6 na quarta-feira, 7 e 8 na quinta-feira e 9 e 0 na sexta-feira.

Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica em infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na CNH.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Carros

Paralisação na Toyota: sindicato aprova suspensão de contratos de operários

Free flow: pedágio sem cancela se multiplica e traz risco de multa; evite

Farol baixo em rodovias: veja quando ligar e evite multa ao cair na estrada

Microexplosão: o que é o fenômeno climático que destruiu fábrica da Toyota

Frenagem regenerativa ajuda a economizar no posto; saiba como funciona

Por que venda e produção de motos no Brasil devem bater recorde em 2025

Como fim do DPVAT tem sobrecarregado o SUS e desamparado motociclistas

Prêmio UOL Carros 2025 confirma categorias e celebrará melhores em dezembro

Paralisação das fábricas da Toyota afetará vendas de 2 líderes de mercado

Toyota paralisa produção no Brasil após temporal destruir fábrica em SP

Garagem de milhões: veja os carros raros do 'rei mais rico do mundo'