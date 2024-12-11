Rodízio de veículos em SP será suspenso por 3 semanas; veja como funcionará

A Prefeitura de São Paulo confirmou os dias nos quais o rodízio de veículos estará suspenso na cidade. A pausa ocorrerá a partir do dia 23 de dezembro e ficará valendo até o dia 10 de janeiro de 2025, com o rodízio sendo retomado em 13 de janeiro - uma segunda-feira. Entretanto, para caminhões o rodízio segue valendo assim como as zonas de restrição.

O que aconteceu

Prefeitura e Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de São Paulo informaram que o rodízio de veículos na cidade será suspenso a partir do dia 23 de dezembro em razão das festas de fim de ano.

O hiato na restrição de circulação valerá até o dia 10 de janeiro, sendo retomado na segunda-feira - dia 13 de janeiro.

Ainda assim, não há suspensão no rodízio para caminhões e também continuam valendo a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

O rodízio prevê uma restrição de circulação de carros das 7h às 10h e das 17h às 20h no Centro Expandido, incluindo vias que delimitam o chamado Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves, Rua das Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Ficam proibidos de circular veículos com final de placa 1 e 2 na segunda-feira, 3 e 4 na terça-feira, 5 e 6 na quarta-feira, 7 e 8 na quinta-feira e 9 e 0 na sexta-feira.

Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica em infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na CNH.

