Colisão tripla: chineses levam crash test ao extremo para mostrar segurança

A montadora chinesa Chery realizou um teste de impacto impressionante com três unidades de seu sedã elétrico Exeed Sterra ES 2025. Um carro ficou no meio e outros dois acertaram o modelo na frente e atrás de dois lados diferentes. O vídeo foi feito para demonstrar a força do chassi e a integridade da bateria do carro.

O que aconteceu

Ocorrido em Tianjin, na China, e com o apoio do Centro de Pesquisa e Tecnologia Automotiva do país, a Chery optou por utilizar três unidades de seu Exeed Sterra ES para uma simulação mais realista de um acidente. A intenção era fazer o modelo do meio ser atingido pelos dois lados como se estivesse fazendo uma conversão em U.

Os outros dois carros acertam o veículo do meio a 60 km/h. Um carro atinge o canto dianteiro direito em um ângulo de 30 graus e o outro atinge as portas laterais a 90 graus.

Apesar do forte impacto, o Chery Exeed Sterra ES parece suportar bem as forças que chegam perto das 35 toneladas, já que os manequins presentes no modelo aparentam ter ficado protegidos. A marca diz que os pilares resistiram ao impacto, todos os sete airbags foram acionados conforme o esperado e as portas destrancaram automaticamente.

A bateria não mostrou sinais de vazamento, fumaça e nem fogo, e o sistema de alta voltagem desligou automaticamente.

O Chery Exeed Sterra ES foi lançado em 2023 e está sob a mesma plataforma do Luxeed S7, apoiado pela Huawei. Com tração integral, ele tem autonomia de 905 km com sua bateria de 97,7 kWh. Para sua versão 2025, foram introduzidas várias atualizações, incluindo elementos reforçados da carroceria e do chassi.

