Você usa o ar-condicionado do carro do jeito errado; saiba como economizar

Muitos motoristas ainda têm dúvidas sobre a melhor maneira de utilizar ou não o ar-condicionado do carro, muitas vezes usando o recurso de forma equivocada e que aumenta o consumo de combustível do veículo.

Um vídeo da página @lukasttech viralizou nas redes sociais, acumulando mais de 168 mil curtidas e levantando ainda mais questões sobre o uso adequado do ar-condicionado automotivo.

Para ajudar a esclarecer essas dúvidas, o UOL Carros consultou especialistas na área. Rodrigo Bernardello, professor de engenharia mecânica da Fundação Educacional Inaciana (FEI), oferece quatro dicas básicas importantes:

Calor: ligar o ar-condicionado e fechar o ar externo;

ligar o ar-condicionado e fechar o ar externo; Frio: desligar o ar-condicionado e abrir o ar externo;

desligar o ar-condicionado e abrir o ar externo; Chuva: ligar o ar-condicionado e abrir o ar externo, direcionando-o para o para-brisa;

ligar o ar-condicionado e abrir o ar externo, direcionando-o para o para-brisa; Trânsito: fechar o ar que vem de fora.

Segundo Bernardello, é essencial ter uma quantidade de ar externo entrando no carro. "Em um ambiente fechado, os níveis de oxigênio diminuem, os níveis de dióxido de carbono aumentam, a umidade interna sobe, assim como a quantidade de particulados e outros poluentes", explica. No trânsito, recomenda fechar o ar externo apenas momentaneamente, quando há fumaça expelida por algum motor desregulado ou algo similar.

Um dos problemas comuns é o vidro embaçado, que ocorre quando a temperatura da face interna do vidro é baixa e a umidade do ar é alta. Para reduzir ou evitar o embaçamento, Bernardello sugere ligar o ar-condicionado e projetar o jato de ar no para-brisa. "O jato do ar-condicionado é muito seco e evita ou retira o condensado da superfície do vidro", comenta. Outra opção é abrir o ar externo para evitar que a umidade interna aumente.

Consultor técnico da Delphi Technologies, Leandro Marco também oferece conselhos valiosos. Segundo ele, o sistema de climatização realiza a troca de calor para manter o habitáculo refrigerado. Ele destaca a importância de usar a ventilação externa durante longos períodos no trânsito para renovar o ar e reduzir a emissão de gás carbônico.

No caso de chuva, Marco recomenda o uso do ar-condicionado para igualar a temperatura interna e externa do veículo, evitando o embaçamento dos vidros. "Devemos direcionar o fluxo de ar para o para-brisa e abrir a circulação de ar externa, realizando a troca de calor", sugere.

Em relação à economia de combustível, utilizar o ar-condicionado com moderação pode ajudar. Marco aconselha abrir as janelas do veículo e direcionar o ar para os pés nos primeiros instantes de utilização em dias quentes. Em trânsito urbano, fechar a entrada externa de ar e utilizar a recirculação interna pode ser eficaz. Nas rodovias, alternar entre recirculação interna e externa mantém o oxigênio no habitáculo saudável.

Para manter o sistema de ar-condicionado eficiente e seguro, Marco recomenda inspecionar e higienizar o sistema a cada seis meses. "Troque o filtro de cabine, prefira os de carvão ativado, e higienize as tubulações em oficinas especializadas", orienta. Além disso, sugere ligar o ar quente do veículo uma vez por semana para eliminar a formação de mofo nas tubulações de ar.

O uso do ar-condicionado impacta o consumo de combustível de um carro em cerca de 5% a 10%. Esse aumento ocorre porque o compressor do ar-condicionado exige mais energia do motor, que precisa trabalhar mais para manter a temperatura interna desejada.

A partir de 80 km/h, é mais vantajoso e econômico usar o ar-condicionado do que deixar o vidro aberto. Isso ocorre porque, em velocidades mais altas, o aumento do arrasto aerodinâmico faz com que o consumo de combustível aumente significativamente se as janelas estiverem abertas. Algumas marcas, inclusive, recomendam no painel fechar totalmente os vidros quando o ar-condicionado estiver ligado.

