Renault Kardian leva 4 estrelas em crash test; Stepway tem nota zero
O Latin NCAP realizou testes de impacto com dois modelos da Renault, o Kardian e o Stepway. O SUV teve bom desempenho, com quatro estrelas em sua avaliação. Entretanto, o outro veículo avaliado teve atuação bem ruim, com nota zero na averiguação da entidade.
O que aconteceu
Fabricando no Brasil, o Renault Kardian pontuou de maneira satisfatória na avaliação, conquistando quatro estrelas. Suas pontuações foram de 83,41% para Ocupante Adulto, 82,92% para Ocupante Infantil, 47,96% para Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis da Estrada e 83,78% para Assistência à Segurança.
Com seis airbags, o modelo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical (whiplash), proteção de pedestres, controle de estabilidade (ESC), Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) Cidade, AEB Interurbano e Sistemas de Assistência à Velocidade (SAS).
Para o Latin NCAP, o Kardian poderia ter tido uma nota melhor se "a proteção de pedestres e/ou adicionando frenagem autônoma de emergência para usuários vulneráveis da estrada com bom desempenho".
Já o Renault Logan/Sandero/Stepway, oriundo de Brasil, Argentina e Colômbia, teve zero estrela sem sua avaliação. Com quatro airbags como padrão e controle de estabilidade (ESC) como opcional, o carro teve 32,83% em Ocupante Adulto, 61,22% em Ocupante Infantil, 46,30% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis da Estrada e 0,00% em Assistência à Segurança.
O modelo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical e proteção de pedestres.
O controle de estabilidade (ESC) obteve zero pontos, pois não é oferecido como equipamento padrão, embora a produção do modelo tenha sido atualizada para padrão. A unidade selecionada pelo Latin NCAP, adquirida em 2024, não oferecia ESC. Mesmo com ele, a pontuação do modelo teria sido de zero estrela, já que a caixa para adultos mostrou um desempenho ruim.
Confira os crash tests do Kardian e do Stepway:
