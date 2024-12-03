Topo

Carros

Honda inicia recall para 5.602 carros por risco de vazamento de combustível

Honda Accord Advanced 2024 - Rafaela Borges/UOL
Honda Accord Advanced 2024 Imagem: Rafaela Borges/UOL

Gabriel Lima

Colaboração para o UOL

03/12/2024 15h15

A Honda informou um recall para 5.602 veículos de sua linha, incluindo Civic Advanced Hybrid, Accord Advanced Hybrid e CR-V Advanced Hybrid, para a averiguação e possível substituição da bomba de alta pressão de combustível. O início dos atendimentos, realizado em concessionárias de todo o Brasil, será em 9 de dezembro.

O que aconteceu

Após detectar um problema no sistema de combustível de três de seus carros, a Honda convocou um recall. Segundo a marca, os veículos podem apresentar vazamento de gases na bomba de alta pressão de combustível e essa ocorrência pode se manifestar pelo cheiro de combustível na região do motor.

Relacionadas

Uber: por que HB20 e Sandero serão rebaixados de categoria do app em 2025

BYD, Ford e Hyundai brilham no Prêmio UOL Carros; veja todos os vencedores

Tabela Fipe: Veja valores para negociar carros, motos e caminhões

Desta forma, em último caso isso pode gerar risco de vazamento de combustível na região do motor e, por consequência, afetar a segurança dos ocupantes do veículo e/ou terceiros.

Assim, mediante a agendamento, a partir de 9 de dezembro os proprietários podem fazer inspeção e, se necessário, substituição da bomba de alta pressão de combustível de forma gratuita.

A consulta à necessidade de comparecer ao recall deve ser feita no site da montadora, em www.honda.com.br/recall. A Honda ainda disponibiliza sua Central de Atendimento para mais informações no telefone 0800-701-3432

Confira as unidades envolvidas:

Civic Advanced Hybrid (ano 2023 a 2024)
Chassis não sequenciais (2023): de MRHFE4640PP010009 até MRHFE4640PP10428
Produção (2023): 05/09/2022 a 19/05/2023
Chassis não sequenciais (2024): de MRHFE4640rp010001 até MRHFE4640RP012730
Produção (2024): 22/06/2023 a 20/05/2024

Accord Advanced Hybrid (ano 2023 a 2024)
Chassis não sequenciais (2023): de 1HGCY2680PA530013 até 1HCGY2680PA530107
Produção (2023): 15/6/2023 a 07/8/2023
Chassis não sequenciais (2024): de 1HGCY2680RA530001 até 1HGCY2680RA530433
Produção (2024): 28/9/2023 a 18/4/2024

CR-V Advanced Hybrid (ano 2024)
Chassis não sequenciais: de MRHRS6880RP010007 até MRHRS6888RP012046
Produção: 21/9/2023 a 24/4/2024

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Carros

Golf GTI: por que VW não traz mais unidades mesmo com vendas esgotadas

Como mau negócio fez médico gaúcho montar garagem dos sonhos em casa

Carros maquiados: veja macetes para descobrir se um veículo já foi batido

GM anuncia empréstimo de quatro carros elétricos para uso de Lula e Alckmin

De Nivus a nova picape: como serão os carros híbridos da Volks no Brasil

Como vacilo com CNH faz você ser rebaixado a 'motorista iniciante'

Carro híbrido não é tudo igual: veja diferenças para diversos tipos de uso

Bons e baratos: 6 opções de SUVs para ter na garagem por R$ 70 mil

Asfalto recortado: reparo nas ruas de SP cria desnível para motoristas

Mercedes apresenta novo GLC elétrico e carro-conceito com mais de 1.300 cv

De nova Strada a SUV de 7 lugares: Fiat prepara cinco lançamentos até 2030