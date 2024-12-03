Honda inicia recall para 5.602 carros por risco de vazamento de combustível

A Honda informou um recall para 5.602 veículos de sua linha, incluindo Civic Advanced Hybrid, Accord Advanced Hybrid e CR-V Advanced Hybrid, para a averiguação e possível substituição da bomba de alta pressão de combustível. O início dos atendimentos, realizado em concessionárias de todo o Brasil, será em 9 de dezembro.

O que aconteceu

Após detectar um problema no sistema de combustível de três de seus carros, a Honda convocou um recall. Segundo a marca, os veículos podem apresentar vazamento de gases na bomba de alta pressão de combustível e essa ocorrência pode se manifestar pelo cheiro de combustível na região do motor.

Desta forma, em último caso isso pode gerar risco de vazamento de combustível na região do motor e, por consequência, afetar a segurança dos ocupantes do veículo e/ou terceiros.

Assim, mediante a agendamento, a partir de 9 de dezembro os proprietários podem fazer inspeção e, se necessário, substituição da bomba de alta pressão de combustível de forma gratuita.

A consulta à necessidade de comparecer ao recall deve ser feita no site da montadora, em www.honda.com.br/recall. A Honda ainda disponibiliza sua Central de Atendimento para mais informações no telefone 0800-701-3432

Confira as unidades envolvidas:

Civic Advanced Hybrid (ano 2023 a 2024)

Chassis não sequenciais (2023): de MRHFE4640PP010009 até MRHFE4640PP10428

Produção (2023): 05/09/2022 a 19/05/2023

Chassis não sequenciais (2024): de MRHFE4640rp010001 até MRHFE4640RP012730

Produção (2024): 22/06/2023 a 20/05/2024

Accord Advanced Hybrid (ano 2023 a 2024)

Chassis não sequenciais (2023): de 1HGCY2680PA530013 até 1HCGY2680PA530107

Produção (2023): 15/6/2023 a 07/8/2023

Chassis não sequenciais (2024): de 1HGCY2680RA530001 até 1HGCY2680RA530433

Produção (2024): 28/9/2023 a 18/4/2024

CR-V Advanced Hybrid (ano 2024)

Chassis não sequenciais: de MRHRS6880RP010007 até MRHRS6888RP012046

Produção: 21/9/2023 a 24/4/2024

