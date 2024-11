Carol Opaleira: ela deixou vida de guincheira para faturar alto no OnlyFans

Carolina Barra, mais conhecida como Carol Opaleira, ganhou fama com seu perfil no Instagram. A vida de guincheira fez com que ela se tornasse uma influencer do mundo automotivo. Agora, em uma nova fase na sua vida aos 41 anos, faz sucesso em plataformas como OnlyFans e Privacy.

Carol é esposa do também influenciador Rodrigo Barra, o Alemão da Caravan. Seu marido já foi personagem de reportagens do UOL Carros sobre aceleradas ilegais e disputa de rachas em vias públicas.

Antes de ganhar fama no mundo dos carros, Carol era produtora da cantora Kell Smith, sua prima. Na época, Barra trabalhava como guincheiro e tinha comprado um segundo veículo para trabalhar. Neste momento, a pandemia chegou, o mercado do entretenimento parou e ela teve de buscar uma nova profissão.

"Eu precisava manter minha família, ajudar meu marido e ia voltar a fazer faxina, como fazia antes. Ao invés disso, decidi ficar em um caminhão e meu marido em outro, pois dava mais dinheiro que a faxina", disse Carol ao UOL Carros.

"Consegui entrar em uma concessionária Toyota. O dono gostou de ver uma mulher bonita, arrumada, carregando os carros. Como deu certo, nunca mais quis voltar para produção, porque eu ficava muito longe do meu filho e do meu marido [na antiga profissão]", completou.

Mas não foi apenas na concessionária que ela ganhou fama. Carol começou a fazer sucesso também no Instagram.

"Nunca fui influencer, mas minha página foi crescendo, porque é diferente uma mulher guincho. Eu tenho carros antigos (o que explica seu apelido de opaleira) e amo isso, além de ir para as arrancadas. Fui postando meu dia a dia lá, minha família, meus problemas de saúde, cirurgias e tudo que vai acontecendo. Isso me deu alguns seguidores", contou.

O passo seguinte veio depois que alguém teria tentado prejudicar Carol, que mantém uma relação aberta com o marido. Um vídeo antigo dela tendo relações sexuais com um amigo caiu na internet e ela passou a ser julgada.

"Eu e meu marido somos liberais há oito anos, e ninguém sabia e nem precisava saber porque isso é íntimo do casal. Quem precisava saber era nosso filho, que já tem 20 anos e já sabia há tempos porque já havíamos falado e ele sempre respeitou", disse.

"Fiquei um mês mal. Fui para terapia, até que meu marido me disse 'a sua exposição só vale a pena se você ganhar muito dinheiro com isso. Já que estão falando de nós, cria um perfil na plataforma'. Uma conhecida que já tinha perfil lá veio e me ajudou a abrir", completou.

Carol revelou que chegou a ganhar R$ 310 mil em um mês. No Privacy, sua página aparece como um dos destaques no momento. "Comprei um carro super legal (uma BMW M2) de R$ 470 mil e quitei em 45 dias na plataforma".

Além do conteúdo para plataformas adultas, Carol segue postando sobre carros ao lado do marido no Instagram. E como ela faz na hora de escolher um veículo? Sua relação com as arrancadas explica. "A beleza de cada um é o motor forte para descarregar a adrenalina. Todos meus carros são mexidos para provas de arrancada, pois eu amo isso", afirmou se divertindo.

Desde que abriu o perfil, a guincheira foi a poucos eventos de carros, mas admite que algumas pessoas passaram a olhar de um jeito estranho. Por outro lado, outros pedem até para tirar fotos.

"Pode ter certeza que são meus assinantes. Eles estão indo à loucura com a guincheira e opaleira que posta seu dia a dia com uma pitada de p***", brincou.