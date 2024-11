Leilão do Detran-SP oferece 333 veículos com preços a partir de R$ 800

O Detran-SP confirmou um leilão de 333 veículos em condição de rodar - a maior parte motos - e ainda mais 378 sucatas em Barretos nos dias 17 e 18 de dezembro. A divulgação foi divulgada nesta última segunda-feira, no Diário Oficial do Estado. Este é o oitavo leilão que o órgão anuncia para dezembro. Preços para motos iniciam em R$ 800 e para carros em R$ 2.700.

O que aconteceu

O Detran SP oferece 711 lotes em um leilão de veículos marcado para os dias 17 e 18 de dezembro. Entre eles estão 333 veículos em condição de rodar, 222 lotes de sucata aproveitável para desmonte com motor servível, 38 unidades de sucata aproveitável com motor inservível e 118 lotes de sucata inservível, para fundição ou reciclagem.

O primeiro dia de pregão será dedicado aos carros em condições de circular e também às sucatas destinadas à fundição ou reciclagem. O segundo, às sucatas aproveitáveis com motor servível ou/e inservível.

O Detran-SP disponibilizou uma lista dos modelos disponíveis no leilão no Diário Oficial do Estado. O lance mínimo é o valor de partida para as ofertas.

Os lotes estão no pátio Grupo Carvalho, na rua Altair do Nascimento, 850, Nova América, Barretos, telefone 0800 970 9752 e e-mail contato@grupocarvalhogestao.com.br. Os veículos podem ser conferidos de perto nos dias 11 e 12 de dezembro, das 9h às 16h.

As inscrições vão até 48h antes do leilão, no site da empresa organizadora, Grupo Carvalho Leilões (www.grupocarvalholeiloes.com.br) Os pré-lances podem ocorrer a partir de uma semana antes do leilão, em 11 de dezembro.

