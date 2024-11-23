Topo

Dedo no escapamento: 'exame de toque' mostra como está a saúde do seu carro

Entenda o "exame do toque" - Divulgação
Entenda o 'exame do toque' Imagem: Divulgação

Do UOL, em São Paulo

23/11/2024 10h59

Todos sabem que o exame do toque é muito importante para detecção de inflamações na próstata e até a presença de câncer, ainda que alguns homens ainda se recusem a passar por ele. Quando falamos de carros, uma forma semelhante de diagnóstico no veículo também é essencial para descobrir problemas no seu automóvel.

O "exame de toque automotivo" é feito no escapamento do veículo. Ao colocar o dedo no compartimento, é possível detectar problemas que vão desde vazamentos até falhas graves no motor.

Veja o que deve ser observado:

Se for detectada a presença de óleo, isso mostra que anéis de pistão, retentor do cabeçote ou eixo do turbocompressor (caso o motor funcione com sobrealimentação) podem estar com problemas;

Se o teste apresentar fuligem, significa que há muitas partículas de carbonização. Assim, os bicos injetores estão jogando combustível demais no motor ou as velas de ignição estão com perda de eficiência;

Caso haja a presença de água, pergunte-se se o motor ainda está em seu processo de aquecimento. Se tiver, não há problema algum, pois trata-se de resíduo de combustível e do próprio processo de condensação que ocorre no sistema de escape;

Mas se motor e escapamento já tiverem atingido a temperatura regular de trabalho, e a água ainda estiver se acumulando na exaustão, pode haver problemas. No caso, o mecânico conferirá se há algum defeito no cabeçote (como trincas ou empenamento), além da sua junta, que poderá ter queimado. Isso porque o fluido do radiador poderá estar escapando para a dentro da câmara de combustão.

Ainda que a função primária do escapamento do carro seja mesmo a de expulsar os gases, nem sempre quer dizer que eles são desejáveis.

Logo, caso note as seguintes cores de fumaça, problemas também poderão ser constatados.

Entre eles:

  • Fumaça preta: excesso de combustível, com efeito similar ao dedo carbonizado no "exame do toque";
  • Fumaça azulada: queima de óleo lubrificante em excesso, com diagnóstico semelhante ao teste com a presença de óleo;
  • Fumaça branca mesmo com motor aquecido: vaporização de água em excesso, com a mesma conclusão do dedo que sai molhado do escapamento.

Fonte: Alexandre Barros Pinho, proprietário da oficina mecânica e funilaria WTC Express.

*Com reportagem de setembro de 2023

