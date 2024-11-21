Topo

C3 Aircross tem nota zero em crash test do Latin NCap; veja detalhes

Crash test do Citroën C3 Aircross - Divulgação
Crash test do Citroën C3 Aircross Imagem: Divulgação

Gabriel Lima

Colaboração para o UOL

21/11/2024 12h20

O Citroën C3 Aircross foi reprovado nos testes de avaliação de impacto do Latin NCAP, sem pontuar suficientemente para receber uma estrela da organização.

O modelo feito no Brasil obteve 33,01% em ocupante adulto, 11,37% em ocupante infantil, 49,57% em proteção de pedestres e usuários vulneráveis da estrada e 34,88% em assistência à segurança

A Stellantis, responsável pela marca Citröen, se manifestou sobre o teste afirmando que "reforça seu compromisso com a Segurança Veicular e que seus modelos comercializados atendem todas as regulamentações vigentes. A segurança de um carro é um conjunto pensado desde o início do desenvolvimento, e vai muito além da oferta individual de itens de segurança ativa e passiva. A variante da plataforma CMP permite ao Aircross ter uma carroceria robusta com ampla proteção ao habitáculo".

O que aconteceu

O Latin NCAP revelou que o novo Citroën C3 Aircross foi mal em uma bateria de testes de segurança para os quais foi submetido. Sendo aferido para impacto frontal, impacto lateral, chicotada cervical (whiplash), proteção para pedestres e ESC, ele não conseguiu nenhuma estrela.

A entidade ainda informou que "o teste de impacto lateral de poste não foi realizado e obteve zero pontos devido à falta de proteção lateral para a cabeça nas filas dianteira e traseira, que nem sequer é oferecida como opcional".

De acordo com um documento informativo, o teste de impacto frontal do novo Citroën C3 Aircross "mostrou uma proteção fraca para o peito do passageiro da frente". O teste de impacto lateral "apresentou uma intrusão relevante no habitáculo, aumentando os riscos de lesões aos ocupantes".

Já o teste de chicotada cervical (whiplash) "obteve proteção deficiente para o pescoço do adulto". Por fim, a proteção dinâmica para crianças não pontuou "porque a sinalização das ancoragens Isofix não cumpre com os requisitos do Latin NCAP".

A maioria dos Sistemas de Retenção Infantil (SRI) testados falharam e não é possível desativar o airbag do banco do passageiro dianteiro ao colocar um SRI voltado para trás. O lembrete do cinto de segurança não cumpre requisitos do Latin NCAP e para pedestres o carro apresenta "proteção marginal, adequada e fraca para a cabeça, com uma área limitada de boa proteção".

O Citroën C3 Aircross não oferece Sistemas de Assistência à Velocidade na versão padrão ou como opcionais Sistemas de Suporte de Pista e Frenagem Autônoma de Emergência.

Enquanto outros concorrentes oferecem mais segurança e melhor desempenho, a Citroën continua a proporcionar uma segurança deficiente como padrão em seus carros. O Latin NCAP insta a Stellantis, a PSA e a Citroën a mudar seu enfoque, a melhorar o equipamento básico de segurança dos carros e a oferecer voluntariamente os carros ao Latin NCAP para mostrar aos consumidores seu desempenho. Alejandro Furas, Secretário Geral do Latin NCAP

Confira o teste:

