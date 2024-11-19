Free flow: 1º mês de pedágio sem cancela em SP tem 12 mil multas por evasão

O pedágio de cobrança automática free flow, que iniciou as atividades em São Paulo em setembro, teve nos primeiros 30 dias mais de 12 mil motoristas - cerca de 8,4% do total - passando pelo local de cobrança e não pagando a tarifa subsequentemente. O pedágio é operado pela EcoNoroeste e é o primeiro deste sistema instalado em estado.

O que aconteceu

O primeiro mês (4 de setembro a 4 de outubro) de pedágio free flow teve cerca de 143 mil veículos passando pelo local de cobrança automática, com evasão de 8,4% - número maior do que em outros estados que já aderiram à cobrança automática atualmente, mas já esperado.

O pedágio, no km 179 da rodovia Laurentino Mascari (SP-333) em Itápolis, tem tarifa de R$ 8,90. Há também um segundo pedágio próximo à cidade de Jaboticabal.

Agora o governo avalia os resultados, entretanto era esperada uma evasão ainda maior do que o registrado. A alta utilização de tags - que oferecem 5% de desconto - nos veículos também facilitou a diminuição do não pagamento da tarifa.

Os usuários que não possuem tag devem realizar o pagamento do pedágio em até 30 dias através de site, aplicativo ou posto de atendimento na rodovia. A multa pela evasão do pedágio é de R$ 195,13, com a soma de cinco pontos na carreira.

A previsão do governo é substituir os pedágios tradicionais com free flow. O Rodoanel Norte deverá ser um dos próximos a receber o sistema.

