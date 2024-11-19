Topo

Carros

Free flow: 1º mês de pedágio sem cancela em SP tem 12 mil multas por evasão

Pedágio Free Flow em rodovia em São Paulo - Divulgação
Pedágio Free Flow em rodovia em São Paulo Imagem: Divulgação

Gabriel Lima

Colaboração para o UOL

19/11/2024 16h26

O pedágio de cobrança automática free flow, que iniciou as atividades em São Paulo em setembro, teve nos primeiros 30 dias mais de 12 mil motoristas - cerca de 8,4% do total - passando pelo local de cobrança e não pagando a tarifa subsequentemente. O pedágio é operado pela EcoNoroeste e é o primeiro deste sistema instalado em estado.

O que aconteceu

O primeiro mês (4 de setembro a 4 de outubro) de pedágio free flow teve cerca de 143 mil veículos passando pelo local de cobrança automática, com evasão de 8,4% - número maior do que em outros estados que já aderiram à cobrança automática atualmente, mas já esperado.

Relacionadas

Não são só chinesas: por que VW, BMW e outras alemãs podem sofrer com Trump

Como motociclistas 'vida louca' usam truques ilegais pra evitar multas

Tabela Fipe: Veja valores para negociar carros, motos e caminhões

O pedágio, no km 179 da rodovia Laurentino Mascari (SP-333) em Itápolis, tem tarifa de R$ 8,90. Há também um segundo pedágio próximo à cidade de Jaboticabal.

Agora o governo avalia os resultados, entretanto era esperada uma evasão ainda maior do que o registrado. A alta utilização de tags - que oferecem 5% de desconto - nos veículos também facilitou a diminuição do não pagamento da tarifa.

Os usuários que não possuem tag devem realizar o pagamento do pedágio em até 30 dias através de site, aplicativo ou posto de atendimento na rodovia. A multa pela evasão do pedágio é de R$ 195,13, com a soma de cinco pontos na carreira.

A previsão do governo é substituir os pedágios tradicionais com free flow. O Rodoanel Norte deverá ser um dos próximos a receber o sistema.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Carros

Peugeot 2008 híbrido flex tem receita para fazer 13 km/l e nós já dirigimos

Descuidos pequenos, conta alta: 5 vacilos que enchem o bolso dos mecânicos

Volks apresenta conceito do T-Cross elétrico que será lançado em 2026

Monza venezuelano: melhor do que brasileiro, carro 'proibido' é item raro

Trocar bateria de carro elétrico é inviável, mas há opção por 1/3 do preço

Adesivo 'autoritário' com regras no carro faz sucesso, mas divide opiniões

Duelo chinês no Brasil: veja comparativo de SUVs híbridos de BYD, GWM e GAC

Câmbio automático: veja 5 modelos problemáticos dos quais você deve fugir

Funcionária pública que nasceu sem os braços tira CNH e dirige com os pés

VW define preços do Golf GTI e exigência na compra; pré-venda começa sábado

Toyota Corolla ganha versão híbrida mais barata; veja preço e equipamentos