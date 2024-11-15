Síndrome da luz amarela: por que farol do carro está ficando 'desbotado'
Um fenômeno conhecido como 'síndrome da luz amarela' tem sido observado em veículos mais rodados, ou alguns seminovos, em que componentes de LED, incluindo faróis e luzes diurnas, começam a exibir uma coloração amarelada com o tempo, um aspecto visual envelhecido maior do que os anos de uso de um carro.
Mas quais são as causas desse amarelamento, o que os especialistas dizem sobre o assunto e como isso pode afetar a eficiência e a segurança dos faróis?
Especialistas apontam que o amarelamento dos faróis de LED é um processo natural de envelhecimento do material utilizado nas lentes, geralmente policarbonato. A exposição prolongada aos raios ultravioletas do sol, a vedação e a sujeira acumulada contribuem para a degradação da camada externa, resultando na perda de transparência e na alteração da cor.
A mudança na coloração das lentes não é apenas uma questão estética, pode comprometer significativamente a eficiência da iluminação. A opacidade resultante reduz a transmitância da luz, o que, por sua vez, diminui a capacidade de iluminação dos faróis, afetando diretamente a segurança veicular.
Segundo Cleber Willian, professor de engenharia mecânica da FEI, "o amarelamento e a redução de brilho das lentes pode afetar a segurança , em virtude da iluminação se tornar menos eficiente e por consequência prejudicar a visibilidade. Este fenômeno ocorre pela oxidação da lente, exposição a resíduos, exposição a poluição e o próprio envelhecimento do material da lente".
Ele afirma que o material das lentes em seu projeto são desenvolvidos com o objetivo de máxima durabilidade e capacidade de resistir a condição de exposição a poluição, condições abrasivas em virtude de pedriscos que recebe nas vias públicas e rodovias.
"Para prolongar a vida das lentes, existem materiais recomendados pelas próprias montadoras que podem ser aplicados para prevenir o amarelamento. Caso já tenha ocorrido o amarelamento, existem empresas que fazem a reaplicação de materiais de proteção e efetuam a limpeza das lentes", diz o professor.
Soluções e manutenção
Ricardo Levante, especialista em iluminação automotiva da Ilummina Auto, enfatiza a importância de manter os faróis em boas condições, não apenas para garantir a segurança, mas também para evitar falhas em vistorias ou multas de trânsito. Ele alerta que "soluções caseiras podem ser apenas paliativas e a recomendação é procurar profissionais qualificados para o serviço de revitalização".
Ele conta que para combater o amarelamento, existem procedimentos de revitalização das lentes dos faróis, como o polimento, que remove a camada externa danificada e restaura a transparência. Além disso, produtos desenvolvidos especificamente para esse fim podem ser aplicados para proteger as lentes contra futuros danos.
"A prevenção é sempre o melhor remédio. Aplicar proteções como vitrificação pode ajudar a prolongar a vida útil das lentes dos faróis, mantendo-as claras por mais tempo e evitando o amarelamento precoce", diz Levante.
Dicas de proteção
? Limpar regularmente os faróis com água e sabão neutro é essencial para remover sujeira e resíduos que podem acelerar o processo de oxidação.
? Aplicar um protetor de raios UV nos faróis pode fornecer uma camada adicional de proteção contra o desgaste causado pelo sol.
? Outra opção é considerar a instalação de películas protetoras, que servem como uma barreira física contra os raios UV e outros elementos que podem danificar as lentes dos faróis.
? A vitrificação dos faróis também é uma técnica recomendada, pois cria uma camada protetora que pode prolongar a clareza das lentes e prevenir o amarelamento.
? Pode ser necessário realizar procedimentos de revitalização das lentes periodicamente para manter a eficácia da iluminação.
Os faróis de LED e halógenos diferem significativamente em termos de envelhecimento e durabilidade. Os faróis halógenos, que utilizam um filamento de tungstênio, são conhecidos por sua acessibilidade e facilidade de substituição, mas têm uma vida útil mais curta, variando de 1.000 a 6.000 horas.
Eles também são menos eficientes energeticamente e tendem a emitir mais calor. Por outro lado, os faróis de LED, que produzem luz através de diodos emissores de luz, são mais eficientes em termos de energia, geram menos calor e têm uma vida útil substancialmente mais longa, estimada entre 25.000 a 50.000 horas.
Além disso, os LEDs fornecem uma luz mais branca e brilhante, o que pode melhorar a visibilidade noturna. No entanto, os faróis de LED têm um custo inicial mais elevado e podem exigir assistência profissional para substituição em caso de falha.