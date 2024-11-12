Ram 1500: picape gigante abandona motor V8 e fica mais forte; veja preços

Na edição desta semana do programa Carona, diretamente do Texas (EUA), o apresentador Jorge Moraes conta tudo o que mudou na Ram 1500.

A linha 2025 da picape de grande porte importada dos Estados Unidos já está disponível nas versões Laramie, por R$ 540.990, e Laramie Night Edition, com preço sugerido de R$ 555.990.

Rival de Ford F-150 e Chevrolet Silverado, a 1500 recebeu mudanças como novo desenho da grade frontal e dos para-choques. Também incorporou sistema de suspensão ativo a ar, com cinco ajustes diferentes, bem como melhorias na cabine. Conta com painel de instrumentos 100% digital, em tela de 12,3 polegadas, e central multimídia de enormes 14,5 polegadas.

Mas a principal novidade da Ram 1500 está debaixo do capô: o utilitário deixou de vir com o motor 5.7 V8 naturalmente aspirado, substituído pelo mais eficiente propulsor 3.0 biturbo com seis cilindros em linha.

A nova unidade de força é menor, consome menos combustível e é mais forte: rende 426 cv de potência, 26 cv a mais do que o V8, e 64,8 kgfm de torque.

Acoplado ao câmbio automático de oito marchas e com tração nas quatro rodas, o novo motor faz a 1500 acelerar de zero a 100 km/h em 5,3 segundos - número que faz dela a picape mais rápida atualmente à venda no Brasil.

BYD Shark: o que traz a picape híbrida chinesa

BYD Shark é equipada com dois motores elétricos e um a combustão que rendem 437 cv de potência combinada Imagem: Divulgação

Por outro lado, a BYD Shark traz uma abordagem diferente com seu conjunto mecânico híbrido plug-in e menor porte.

Disponível em versão única por R$ 379.800, a picape fabricada na China rende 437 cv e 65 kgfm na combinação dos seus três motores (um a combustão e dois elétricos) e conta com tração 4x4 sob demanda.

Conforme a fabricante, a Shark sai da imobilidade e atinge 100 km/h em 5,7 segundos e, por ser do tipo plug-in, as baterias do sistema híbrido podem ser recarregadas na tomada.

Também é capaz de rodar até cerca de 100 km no modo 100% elétrico, informa a BYD.

Com uma carga completa e o tanque cheio, a autonomia estimada é de 840 km. Por sua vez, a caçamba comporta 1.200 litros de volume e 739 kg de carga.

Amortecedores: adiar troca traz risco à segurança

Amortecedores são fundamentais para a estabilidade de um veiculo e são itens de desgaste natural Imagem: Divulgação

Já o quadro Autosserviço aborda, nesta semana, a importância de cuidar bem dos amortecedores do seu veículo.

Feitos para conter e estabilizar a oscilação das molas da suspensão, eles perdem eficiência com o tempo de uso e, caso não sejam trocados no tempo certo, há risco de perda de estabilidade e, consequentemente, de acidentes.

A dica é verificar regularmente o estado dos amortecedores, verificando se a respectiva coifa está íntegra e se existem possíveis vazamentos de óleo. Recomenda-se fazer uma inspeção mais completa, aproximadamente, a partir de cada 60 mil km rodados.

Por fim, Jorge Moraes responde perguntas e tira dúvidas da audiência no quadro Fala Carona.

