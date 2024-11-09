Topo

Testes da Tesla põem pessoas em risco para desenvolver carros autônomos

Tesla Model S com sistema Autopilot - Alexandria Sage/Reuters
Tesla Model S com sistema Autopilot Imagem: Alexandria Sage/Reuters

Gabriel Lima

Colaboração para o UOL

09/11/2024 12h00

A corrida para ter o melhor sistema autônomo do mercado automotivo no futuro já começou. Diversas empresas estão testando a pleno vapor para cada vez mais lapidarem seus sistemas. Porém, há um dilema ético na frente do desenvolvimento desta tecnologia: até onde vale a pena envolver terceiros em testes práticos?

A publicação Business Insider revelou uma equipe de testes da Tesla apelidada de "Project Rodeo", que é treinada e incentivada a ultrapassar os limites do software de sistema de direção autônoma Full Self-Driving (FSD) e do Autopilot.

O que aconteceu

O limite do funcionamento dos testes era ver o que os sistemas faziam em situações de perigo iminente. Ou seja, os motoristas eram avisados para chegarem o mais perto possível de colidir com algo ou alguém antes de assumirem o controle.

Nove motoristas atuais e antigos do Project Rodeo e três engenheiros do Autopilot de Califórnia, Flórida e Texas foram entrevistados em condição de anonimato. Um ex-condutor disse: "você está praticamente correndo na adrenalina durante todo o turno de oito horas. Há uma sensação de que você está à beira de algo dar muito errado."

Além do Project Rodeo, existem funcionários de teste da Tesla que dirigem conforme as regras. No entanto, no caso deste time, eles se envolvem ou "intervêm" apenas para evitar uma colisão.

Um ex-engenheiro do Autopilot disse: "queremos que os dados saibam o que levou o carro a essa decisão. Se você continuar intervindo muito cedo, não chegaremos ao momento exato em que pensamos, OK, entendemos o que aconteceu."

Assim, os carros por vezes acabam passando por sinais vermelhos, não obedecendo sinais de parada e excedendo limites de velocidade. Certas unidades eram usadas apenas para treinar o software a reconhecer e se ajustar a "usuários vulneráveis da estrada", como pedestres, ciclistas e cadeirantes.

Um ex-motorista de testes disse: "Lembro-me vividamente de um cara pulando da bicicleta. Ele estava apavorado. O carro avançou contra ele, e tudo o que pude fazer foi pisar no freio".

Porém, segundo um engenheiro, esses testes no limite são necessários: "se você tem um pai que segura a bicicleta o tempo todo, você nunca aprende a andar".

