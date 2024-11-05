BYD King x Volkswagen Virtus: de híbrido a turbo, assista ao duelo de sedãs

Na edição desta semana do programa Carona, o apresentador Jorge Moraes traz o duelo entre dois sedãs com conceitos diferentes.

A disputa é entre o novo BYD King, sedã médio com motor híbrido plug-in, e o Volkswagen Virtus, sedã médio-compacto equipado com propulsor turbo flex.

Neste comparativo, o King avaliado é da versão topo de linha GS, com preço sugerido de R$ 187.800 - importado da China, o sedã também está disponível na configuração de entrada GL, por R$ 175.800.

Quando ao Virtus, a versão deste duelo é a Highline, que custa R$ 145.990.

O King combina motor 1.5 aspirado a gasolina e outro elétrico, mais transmissão automática CVT. A potência combinada é de 235 cv e, com baterias de 18,3 kWh recarregáveis na tomada, a promessa é de rodar até 120 km sem gastar uma gota de gasolina.

Por sua vez, o Virtus Highlne traz propulsor 1.0 turbo bicombustível de 128 cv com transmissão automática de seis marchas - também pode ser adquirido na configuração de topo Exclusive, equipada com motor 1.4 turbo flex de 150 cv e o mesmo câmbio, por R$ 158.990.

Basalt, o SUV cupê da Citroën

O programa Carona desta semana conta tudo sobre o mais recente lançamento da Citroën: o SUV cupê compacto Basalt, que chega com porta-malas grande, visual esportivo e preços que estão entre os mais baixos entre os utilitários esportivos do Brasil.

Nestas primeiras impressões, o jornalista Bruno Vasconcelos avalia a versão Shine, com preço de R$ 115.890 e conjunto mecânico formado pelo motor 1.0 turbo flex de 130 cv e a transmissão automática do tipo CVT.

O Basalt também pode ser adquirido a partir de R$ 96.990, com propulsor 1.0 aspirado de 75 cv e câmbio manual

Correia banhada em óleo: cuidados

No quadro Autosserviço, o Carona aborda a importância da troca correta do óleo do motor.

O lubrificante deve ser substituído na especificação e nos prazos recomendados no manual do veículo, sempre em conjunto com o respectivo filtro.

Caso contrário, o risco de surgimento de problemas como carbonização e até travamento de pistões aumenta consideravelmente.

Motores equipados com correia banhada a óleo também exigem que você siga à risca as recomendações do fabricante do automóvel relativas à lubrificação - muitos proprietários têm recorrido a um óleo mais barato, fora da especificação prevista no manual, e acabam sofrendo com defeitos que podem ser caros de consertar.

Ford Ranger Black, a mais barata

O Carona mostra, ainda, a nova Ranger Black.

Com preço sugerido de R$ 219.990, é a versão mais acessível da picape média da Ford, que traz visual escurecido e tração apenas nas rodas traseiras.

Com foco no custo-benefício e vocação mais urbana, a novidade da Ford vem de fábrica com motor 2.0 turbodiesel de 170 cv e câmbio automático de seis velocidades.

Por fim, Jorge Moraes reponde a perguntas da audiência sobre tendências, novidades e futuros lançamentos do mercado automotivo no quadro Fala Carona.

