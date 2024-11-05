Bombeiros de SP fazem treinamento com Renault contra incêndio em elétricos

A Renault do Brasil promoveu um curso de treinamento especializado no atendimento a veículos elétricos para 500 bombeiros do 5º Grupamento de São Paulo. A iniciativa, feita através da Renault Academy, tem como objetivo explicar como diferenciar um veículo eletrificado de uma combustão e auxiliar no melhor combate às chamas.

O que aconteceu

O treinamento buscou capacitar os bombeiros a agirem com segurança e eficiência em ocorrências com veículos elétricos, conhecendo suas principais diferenças.

Os bombeiros foram orientados a entender se o incêndio atingiu a bateria ou não do carro para saber como proceder. Caso não esteja afetada, o ocorrido deve ser combatido como o de um carro a combustão.

Durante o treinamento, os bombeiros tiveram orientações como a maneira certa para imobilizar e cortar o contato para desligar o veículo, localizar sua tomada, desconectar a bateria e ter uma leitura correta do incidente para que se saiba o que se pode ou não fazer.

O curso também abordou o incêndio na bateria causado por curto-circuito, perfuração, superaquecimento ou falha no componente. Para isso há três formas de extinguir o fogo: resfriamento (quando se joga água até o fim da queima), queima controlada (quando o carro é colocado em local seguro para aguardar a queima da bateria) e imersão (quando o veículo é submerso para anular a fuga térmica da bateria).

Já no vazamento de eletrólitos, no caso de um acidente, o curso orientou sobre utilização de máscaras e luvas de proteção para evitar intoxicação no contato.

De acordo com dados do EV FireSafe (evfiresafe.com), entre 2010 e 2020, a probabilidade de um veículo elétrico se incendiar é de 0,0012%, contra 0,1% de um veículo à combustão. Desde 2010 foram reportados apenas cerca de 500 incêndios de veículos elétricos em todo o mundo. Nestes, não há registro de chiques em socorristas.

"Esse curso contribui para a proteção de vidas e do patrimônio. Estamos muito orgulhosos de poder colaborar com o corpo de bombeiros nesse avanço técnico, que, sem dúvida, terá um impacto direto na segurança da nossa comunidade", explica Regina Souza, gerente de Gestão de Rede e Treinamento da Renault do Brasil.

