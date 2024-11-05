Topo

Batalha dos reboques: japoneses têm 'Olimpíada' de retirada de carros

Jogos de serviço de resgate no Japão Imagem: Reprodução

Gabriel Lima

Colaboração para o UOL

05/11/2024 14h32

A Federação Automotiva Japonesa (JAF) transformou em esporte o resgate de carros danificados e acidentados das ruas. A Competição Anual de Serviços Rodoviários da JAF colocará os trabalhadores responsáveis pela extração de veículos frente a frente em diversos eventos.

O que aconteceu

A competição da JAF reúne trabalhadores de resposta a emergências da cidade de Tóquio e outras nove prefeituras. O torneio é completamente amistoso, feito para ensinar o público sobre a segurança no trabalho realizado nas ruas japonesas.

O primeiro evento é o uso de um caminhão de reboque com guincho para puxar suavemente um carro capotado de volta às quatro rodas. Apesar de ser algo simples, o objetivo é colocar o modelo com as quatro rodas para baixo o mais delicadamente possível.

Os participantes também precisarão levantar uma motocicleta deitada de lado sem deixá-la cair na outra direção e alocá-la em um trailer.

O programa da competição também coloca atividades para crianças, como ensinar a trocar pneus com ferramentas reais. A competição - que pela primeira vez será aberta ao público - acontecerá em 24 de novembro no estacionamento do shopping center Aeon Mall Makuhari New City em Chiba City, com entrada gratuita.

